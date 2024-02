Katrin Bölstler

Katrin Bölstler arbeitet seit 2013 als Redakteurin in der Lokalredaktion Biberach. Zuvor war sie in der Lokalredaktion Ehingen tätig. Aktuell ist sie für die Berichterstattung aus Bad Schussenried, Eberhardzell, Ingoldingen, Hochdorf, Rot an der Rot und Steinhausen (Rottum) zuständig. Die gebürtige Schwäbin stammt aus Aalen, volontierte bei der WAZ in Essen und hat in Berlin Nordamerikastudien und Spanische Philologie studiert.

