Katja Waizenegger

Katja Waizenegger arbeitet seit 1995 für die Schwäbische Zeitung. Geboren wurde sie in Leutkirch im Allgäu. Dem Studium der Sinologie und Germanistik in Frankfurt, Shanghai und Heidelberg folgte ein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung. Daran schlossen sich Stationen in der Wochenendbeilage und der Laupheimer Lokalredaktion an. Seit 2001 arbeitet sie in der Kulturredaktion, die sie nun leitet.

