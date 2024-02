Baden-Württemberg plant 9000 neue Plätze für Flüchtlinge - vor allem hier

Katja Korf

Katja Korf (Jahrgang 1977) leitet das Reporterteam Baden-Württemberg bei der „Schwäbischen Zeitung“ und ist Mitglied der Chefredaktion. In dieser Funktion berichtet sie auch aus Stuttgart schwerpunktmäßig über Landespolitik. Zuvor verantwortete sie das Ressort „Politik und Reportage“. Von 2016 bis 2020 arbeitete sie bereits im Stuttgarter Büro der „Schwäbischen Zeitung“ als landespolitische Korrespondentin. Katja Korf studierte Journalistik und Politikwissenschaften an der Universität Dortmund und volontierte bei der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“, für die sie als feste und freie Journalistin tätig war. Es folgten Stationen in der Pressearbeit bei der Hilfsorganisation Kindernothilfe, der Deutschen UNESCO-Kommission und der Evangelischen Akademie Bad Boll bevor die gebürtige Westfälin 2013 zur „Schwäbischen Zeitung“ wechselte.

Kontakt