Mehr als 200 Menschen positionieren sich gegen Rechtsextremismus

Katharina Schaub

Katharina Schaub (Jahrgang 1992) ist seit Herbst 2022 Redakteurin im Kreis Tuttlingen. Sie hat bei der Schwäbischen Zeitung volontiert und dabei unter anderem die Lokalredaktionen in Tuttlingen und Spaichingen kennen gelernt. Zudem war sie zehn Monate für Regio TV Bodensee zwischen Schwarzwald und Oberschwaben unterwegs. Eine Station bei Radio 7 und in der Politik- und Wirtschaftsredaktion in Ravensburg rundeten ihre Ausbildung ab. Zuvor studierte sie in Konstanz Literatur, Kunstgeschichte und Medien. Das Studium schloss sie mit einem Bachelor ab.

