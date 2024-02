Im Michelwinnadener Ortschaftsrat steht ein großer Umbruch bevor

Karin Kiesel

Karin Kiesel (Jahrgang 1979) arbeitet seit April 2017 in der Bad Waldseer Lokalredaktion. Die gebürtige Aalenerin sammelte ihre ersten journalistischen Erfahrungen in Ulm bei der Südwest Presse und der Neu-Ulmer Zeitung. Von 2001 bis 2003 volontierte sie bei der „Schwäbischen Zeitung“ und arbeitete anschließend als Redakteurin in Friedrichshafen. Nach einem Studium der englischen und amerikanischen Literatur sowie Geschichte an der Universität in Konstanz wechselte sie 2008 in die Ravensburger Lokalredaktion. In Oberschwaben hat sie seit Jahren eine Heimat gefunden und schätzt vor allem die wunderbare Landschaft und die interessanten Menschen.

