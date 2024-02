Flüchtlingsunterkunft

Warum für Geflüchtete der Quadratmeter doppelt so viel kostet

q Ochsenhausen

Doppelt bis fast dreimal so viel wie der Quadratmeter in einer Mietwohnung kostet in Ochsenhausen die Nutzung von Flüchtlingsunterkünften. Warum das so ist.