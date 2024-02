Juliana Holl

Juliana Holl (Jahrgang 2003) aus Westhausen ist Gastautorin der Ipf- und Jagst-​Zeitung / Aalener Nachrichten und wird fortan in ihrer Kolumne „Julys Fokus“ über Themen sprechen, die sie persönlich betrifft, die sie persönlich umtreibt. Holl ist nicht nur wegen ihrer speziellen Themenwahl interessant, mit 13 Jahren bereits hat sie an der ersten Seite ihres Debüt-​Romans „it´s time to fly“ geschrieben.

