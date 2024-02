Julia Garthen

Frau Julia Garthen schreibt für Schwäbische.de in der Region Isny. Die Medienkauffrau Digital & Print wurde 1988 in Isny geboren und ist seit 2018 auch als freie Autorin und Reporterin tätig. Sie genießt es, die unterschiedlichen und interessanten Menschen in und um Isny kennenzulernen.

