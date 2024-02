Rottweil ist gegen den Lückenschluss der Bahnlinie Balingen-Rottweil

Jürgen Schattmann

Jürgen Schattmann (geboren 1975, aufgewachsen in Ringschnait) ist seit 2001 Sportredakteur der Schwäbischen Zeitung. Er hat von drei Olympischen Spielen (Peking, London, Rio) berichtet, von der Fußball-WM 2006 und zahlreichen anderen Großereignissen in der Welt der Leibesübungen. Außerdem von Konzerten, von allem, was ihn interessiert, nicht zu vergessen die wöchentlichen Berg- und Talfahrten des VfB Stuttgart. Ab und an wagt sich (zak) auch an ein Unterm Strich. Volontiert hat der überzeugte Landliebhaber und Oberschwabe im eigenen Haus.

