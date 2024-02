Ein Auftakt nach Maß für die Sportfreunde

Neresheim-Dorfmerkingen

Zweite Runde WFV–Pokal — Dorfmerkingen mit Heimspiel

q Neresheim-Dorfmerkingen

Nachdem Dorfmerkingen in der ersten Runde ein Freilos hatte, treffen sie an diesem Samstag in der Röser Arena auf den Ligakonkurrenten Calcio Echterdingen.