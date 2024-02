Vom Wert des Papiers

Jonas Voss

Jonas Voss ist Jahrgang 1988 und gebürtiger Westfale. Aufgewachsen in Bayerisch-Schwaben, in Marburg Geschichte, Anglistik sowie Philosophie studiert und volontiert bei der Augsburger Allgemeinen vertieft er nun seine Kenntnisse der schwäbischen Kultur in Ravensburg. Hier war der mit dem renommierten Deutsch-Französischen Journalistenpreis ausgezeichnete Redakteur für den Nachrichtendesk und als Reporter, vor allem für Politik und Wirtschaft, tätig. Seit Mai 2022 verantwortet er die Kultur der Schwäbischen und versucht, klassisches Feuilleton, Popkultur, Debatte und digitalen Journalismus unter einen Hut und den Lesern die Menschen hinter der Kultur in der Region näherzubringen.

