Ist Magirus noch zu retten? Das sagen Experten

Johannes Rauneker

Johannes Rauneker (Jahrgang 1982) ist Redakteur der "Schwäbischen Zeitung" in Ulm. Er berichtet sowohl aus der Großstadt an der Donau, wie auch aus dem Alb-Donau-Kreis, der sie umgibt. Nach seinem Studium in Paderborn und Detmold (Musikwissenschaft) volontierte er bei der "Schwäbischen Zeitung" (2006 bis 2008) mit Stationen in Spaichingen, Ellwangen, Ehingen und Leutkirch. Bevor er 2019 im Ulmer SZ-Büro anfing, leitete er die SZ-Lokalredaktion in Laichingen (seit 2012), davor arbeitete er als Redakteur in Ehingen.

