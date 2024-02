Beschäftigung von Flüchtlingen: Handwerker fordern Unterstützung

Johannes Nuß

Johannes Nuß (Jahrgang 1983) ist seit Mai 2017 als Redakteur in der Redaktion Ehingen für die Stadt Schelklingen zuständig. Bereits von 2011 bis 2013 war er als Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung tätig, bevor er drei Jahre in Südostasien als freier Journalist und Redakteur arbeitete. Seine Ausbildung zum Redakteur an einer Tageszeitung absolvierte der gebürtige Westfale bei dem in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) erscheinenden Nordkurier. Im Anschluss an sein Volontariat leitete er dort die Projektgruppe zum Relaunch des Internetauftritts der Tageszeitung.

Kontakt