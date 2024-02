Johannes Böhler

Johannes Böhler (Jahrgang 1993) ist seit Oktober 2018 Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Sigmaringen. Als regionaler Digitalredakteur greift er die heißen Themen aus dem gesamten Landkreis auf. Sein Volontariat hat er beim Schwarzwälder Boten in Oberndorf am Neckar absolviert. Ursprünglich stammt er aus Aalen. In Heidelberg hat er Geschichte und Politikwissenschaft studiert.

Kontakt