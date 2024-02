Johanna Jani

Johanna Jani ist seit 2009 bei der Schwäbischen Zeitung. Sie absolvierte das dreijährige Crossmediale Volontariat im Medienhaus, arbeitete anschließend als Onlineredakteurin in der Digitalredaktion in Ravensburg und ist nun Redakteurin in Friedrichshafen, wo sie für die Gestaltung der gedruckten Zeitung zuständig ist.

Kontakt