Joerdis Damrath

Joerdis Damrath (Jahrgang 1973) ist seit 2012 als Producerin beim Gränzboten in Tuttlingen. In dieser Funktion ist sie für das Redigieren eingehender Texte und das Seiten-Layout zuständig. Die gebürtige Nordrhein-Westfälin hat Geschichte, Englisch und Politik studiert und nach einigen Jahren als Freie Journalistin in Köln und Ahaus bei den Lüdenscheider Nachrichten volontiert.

