Das „Team Caotique“ aus Heinstetten im Porträt

Zollern-Alb-Kurier

Findet Finn: Wallaby-Känguru aus Waldschenke-Streichelzoo in Schömberg ausgebüxt

q Schömberg

Etwas, das man nicht alle Tage sieht: ein Känguru in freier Wildbahn auf der Schwäbischen Alb. So könnte es nun aber so manchem ergehen, denn eines der drei Kängurus aus dem Streic...