Lehrkräfte am Aalener Berufsschulzentrum vermeiden Konflikte

Jasmin Schnitzer

Jasmin Schnitzer, geb. Amend, Jahrgang 1988, ist Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen. Zuvor verantwortete sie in Ravensburg den Digitalbereich der Region Allgäu-Oberschwaben und arbeitete als crossmediale Redakteurin für die Schwäbische Zeitung in Aalen (Aalener Nachrichten). Ihr dreijähriges Volontariat absolvierte Amend ebenfalls bei der Schwäbischen Zeitung. Sie studierte Medienwissenschaft sowie Media and Communications in Siegen und Southport, Australien. Was sie besonders am Journalismus fasziniert, ist es, Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen und diese zu erzählen.

Kontakt