Jan Scharpenberg

Jan Scharpenberg ist seit 2017 crossmedialer Volontär bei Schwäbisch Media. In dieser Funktion war er bisher für die Schwäbische Zeitung und Radio7 unterwegs. Nach seinem Studium der Fachjournalistik und Geschichte in Gießen absolvierte er Praktika und war freier Mitarbeiter für verschiedene Sportmedien in Hamburg und Köln.

