Mit Video: Tuttlinger Rathaussteg ist schon montiert - so sieht er aus

Ingeborg Wagner

Ingeborg Wagner (Jahrgang 1970) ist seit September 2015 Redakteurin beim Gränzboten in Tuttlingen. In dieser Funktion ist sie vor allem für die Berichterstattung aus der Stadt Tuttlingen und den Ortsteilen Möhringen, Nendingen und Eßlingen zuständig. Von 1998 bis 2015 war sie als Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Markdorf tätig, davor war Wagner als Redakteurin für die Schwäbische Zeitung in Rottweil eingesetzt. Nach ihrem Volontariat beim Schwarzwälder Boten in Oberndorf war sie schon einmal in Tuttlingen: Vier Jahre lang als Redakteurin und stellvertretende Lokalchefin beim Schwarzwälder Boten in Tuttlingen.

