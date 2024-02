Blaubeurer Kloster in 1000-facher Auflage

Ilja Siegemund

Seit 2011 ist Ilja Siegemund (Jahrgang 1984) Redakteur bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen. Dort berichtet er über das lokale Geschehen - nicht nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch digital mit Filmen und auf Facebook sowie Twitter. Er betreut die Gemeinden Nellingen, Merklingen, Berghülen, Hohenstadt und Blaubeuren. In Abwesenheit des Redaktionsleiters kümmert er sich um die Berichterstattung Laichingens und übernimmt zusätzlich dessen Aufgaben. Von 2009 bis 2011 war der gebürtige Brandenburger Redakteur bei der „Grünen Woche“ in Stuttgart. Zuvor hatte er zwei Jahre beim „Kreisboten“ in Weilheim/Oberbayern volontiert. Außerdem war Ilja Siegemund ein Jahr lang als freier Mitarbeiter beim „Starnberger Merkur“, „Kreisboten“ in Starnberg und in der Lokalausgabe Gauting des „Münchner Merkur“ tätig.

