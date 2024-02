Kindernotfallsprechstunde in Albstadt wird eingestellt

Minutiöse Beweisaufnahme

War Eifersucht oder Geld das Hauptmotiv beim Albstädter Doppelmord?

q Albstadt (sz) -

Eine Fülle von Aspekten des immer komplexer werdenden Falles um den Mord an zwei jungen Menschen im Dezember 2022 in Albstadt wurden am fünften Verhandlungstag angesprochen.