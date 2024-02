Hendrik Groth

Hendrik Groth war von 2011 bis 2022 Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Bevor er nach Oberschwaben kam, war der Duisburger stellv. Chefredakteur der WAZ in Essen, stellv. Nachrichtenchef der Süddeutschen Zeitung (München), dpa-Auslandskorrespondent in Buenos Aires und Nairobi. Groth ist Politologe und Bankkaufmann. Neben dem journalistischen Werdegang war der Eishockey-Fan auch in der brasilianischen Metropole Sao Paulo für einen deutschen Industriekonzern tätig.

Kontakt