So wird man in drei Monaten fit für einen Halbmarathon

Helen Belz

Helen Belz (Jahrgang 1994) hat ihr Crossmedia-Volontariat bei Schwäbisch Media absolviert. Vorher studierte sie Medienwirtschaft an der TU Ilmenau und schrieb als freie Mitarbeiterin für die Lokalausgabe der Thüringer Allgemeinen Zeitung. Während ihres Volontariats durchlief sie verschiedene Lokalredaktionen wie Friedrichshafen und Ellwangen, arbeitete bei Radio 7 in Ulm und bei Regio TV in Stuttgart. Als Redakteurin arbeitete sie zunächst für die Lokalausgabe in Laupheim, seit April 2022 ist sie als Online-Redakteurin für den Kreis Biberach, den Alb-Donau-Kreis und Ulm zuständig.

Kontakt