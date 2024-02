Beobachtungen, Lob und Kritik: Was SZ-Redakteure zum Kulturufer sagen

Heike Kleemann

Heike Kleemann (kle) ist Chefin vom Dienst in der Redaktion Friedrichshafen. Sie sichtet und bewertet alle eintreffenden Nachrichten, plant die Ausgabe und behält das Geschehen in der Bodensee-Region im Auge. 1994 hat sie bei der Schwäbischen Zeitung in Ulm als Redakteurin begonnen; seit 2009 arbeitet sie am Newsdesk in Friedrichshafen. Die gebürtige Münchnerin ist in der Pfalz aufgewachsen und hat in Tübingen Germanistik, Geschichte und Philosophie studiert. Danach volontierte sie beim Badischen Tagblatt in Baden-Baden.

