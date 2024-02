Gastrobranche drängt auf schnelle Hilfe

Günther M.

Günther M. Wiedemann ist freier Journalist. Seinen Berufsweg hat er in der Politik-Redaktion der Schwäbischen Zeitung gestartet. Danach arbeitete er in Aachen und Köln, war Korrespondent in Bonn und Düsseldorf. Seine Arbeitsschwerpunkte sind sozialpolitische Themen, vor allem Rente und Arbeitsmarkt, sowie die Berichterstattung über die Gewerkschaften. Er hat neben dem Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften eine Ausbildung beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München absolviert.

