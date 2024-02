Grischa Beißner

Grischa Beißner ist seit 2019 crossmedialer Volontär bei Schwäbisch Media. Geboren in Sindelfingen aber aufgewachsen in Schleswig-Holstein, hat er in Marburg und Hamburg Politikwissenschaft studiert. Bevor es ihn ins Schwabenland verschlug, hat er mehrere Jahre als freier Journalist in Hamburg gearbeitet. Seine erste Station bei der Schwäbischen Zeitung ist die Lokalredaktion in Ehingen.

