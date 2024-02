So ist die aktuelle Flüchtlingssituation im Landkreis Biberach

Gregor Westerbarkei

Gregor Westerbarkei(gw), Jahrgang 1977, ist seit 2012 Redakteur in der Lokalredaktion Biberach und betreut dort die Seiten „Wir in Kreis und Region“ der Ausgaben Biberach, Riedlingen und Laupheim sowie die Lokalsportseiten für die Ausgaben Biberach und Laupheim. Zuvor war Westerbarkei ein Jahr Mitglied der Lokalredaktion Riedlingen. Westerbarkei ist in Westfalen aufgewachsen, hat an den Universitäten in Münster und Krakau Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Westslawistik studiert und an der Journalistenschule Ruhr für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung/Westfälische Rundschau volontiert.

Kontakt