Das neue Prinzenpaar der Narrenzunft Nibelgau in Leutkirch

Gisela Sgier

Gisela Sgier arbeitet bereits seit vielen Jahren als Redaktionssekretärin für die Schwäbische Zeitung Leutkirch. Vormittags ist sie Ansprechpartnerin in der Lokalredaktion und steht den Lesern stets mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie unterstützt den Lokalchef, wie auch die Redakteure für Leutkirch, Isny, Bad Wurzach, Aitrach und Aichstetten bei der täglichen Arbeit, klärt Termine ab, vergibt Termine an freie Mitarbeiter, übernimmt "Kurz notiert" (kleine Meldungen im Lokalteil) und auch Einträge im Veranstaltungskalender. Außerhalb ihrer Anstellung als Redaktionssekretärin tritt Fr. Sgier als freiberufliche Autorin auf und berichtet bei den verschiedensten Veranstaltungen in Wort, Bild und teilweise Videos.

