Georg Eble

Georg Eble (Jahrgang 1969) ist seit 20. April 2020 wieder bei der "Schwäbischen Zeitung": Er leitet seitdem die Lokalredaktion Riedlingen. Sein journalistisches Handwerkszeug hat der Ravensburger vor mehr als 20 Jahren ebenfalls bei der SZ in einem Volontariat gelernt. Bald danach wechselte er in den Wirtschaftsjournalismus, zuletzt in München.

Kontakt