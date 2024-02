Bauernproteste aktuell

Neue Traktoren-Demos für die Region angekündigt

q Region

Bauernproteste am Mittwoch: +++ Mordgedanken auf Traktor-Plakat in Pforzheim +++ Plakat-Dank an Pendler +++ Özdemir in Ellwangen +++ Geschmacklose Botschaft mit toten Füchsen +++