Glückliche Gesellinnen und Gesellen der Kreishandwerkerschaft Ostalb

Franz Graser

Franz Graser (Jahrgang 1969) ist seit September 2017 als Redakteur für die Ipf-und-Jagst-Zeitung in Ellwangen tätig. Zuvor war er unter anderem für Radio 7 Ostalb sowie für Zeitschriften wie „Connect“, „Computer Zeitung“ und „Elektronik Praxis“ tätig und verdingte sich zwischenzeitlich sogar als Lektor für Programmierhandbücher in einem Münchner Fachverlag. Technik ist seine Leidenschaft, er begeistert sich aber auch für seine Heimat auf der Ostalb. Da er in Ellwangen das Peutinger-Gymnasium besucht hat, fühlt er sich dort wie zuhause. Mit der Möglichkeit, in Ellwangen zu arbeiten, schließt sich für den Absolventen des Eichstätter Journalistik-Studiengangs der Kreis.

