Angebot kommt an

Flexibel durch Ravensburg: Mehr als 1000 Kunden fahren mit dem Mobi

q Ravensburg

Einen Bus einfach per App bestellen? Hat die Ravensburger anfangs nicht sonderlich gereizt. Doch jetzt kommt das flexible Angebot in Fahrt. Das liegt auch am Samstagabend.