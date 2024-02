Florian Peking

Florian Peking (Jahrgang 1993) ist Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen. Zuvor hat er während seiner Ausbildungszeit im Volontariat verschiedene Redaktionen im Verbreitungsgebiet durchlaufen und Inhalte für unterschiedliche Kanäle erstellt: Zeitung, Internet, Radio und Fernsehen. Vor seinem Einstieg in den Beruf studierte er Deutsche Literatur, Philosophie und Literaturwissenschaft in Konstanz.

Kontakt