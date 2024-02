Heidenheims Boss sagt: „Träumen verboten“

Felix Alex

Felix Alex (Jahrgang 1986) ist Mantel-Sport-Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung. Die Liebe zum Sport war es auch, die den gebürtigen Rostocker vom hohen Norden in den Süden überwechseln ließ. Die Laufbahn begann er mit einem Politik- sowie Geschichtswissenschaftsstudium in der Hansestadt; ein Studium des Journalismus in Kiel, eine Volontariat bei der Schweriner Volkszeitung sowie eine Stelle als Landesredakteur waren weitere Stationen. Um Ablöseforderungen von Seiten des Ausbildungsvereins zu umgehen, folgte eine Zwischenstation als Doktorand im Bereich Sportgeschichte. Von Verletzungen verschont geblieben, beackert der stürmende Ausputzer seitdem zuverlässig alle Geschichten aus dem Bereich der professionellen Ertüchtigung des Leibes sowieso sämtlicher Facetten der überregionalen Sportwelt – mit ganz viel Glanz, Glamour, Geld, Blut, Schweiß und Tränen.

