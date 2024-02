Eva-Marie Mihai

Wenn Eva-Marie Mihai (Jahrgang 1991) gerade keinen Online-Dienst in der Redaktion hat, ist sie vermutlich in Aalen unterwegs, dreht Filme oder recherchiert an der Hochschule spannende Themen. Volontiert hat sie bei der Südwest Presse in Ulm. In ihrer Freizeit ist sie mit ihren Freunden unterwegs, am liebsten im Ausland, liest und läuft über Feld und Wiesen. Und nein, der Nachname ist nicht asiatisch, sondern kommt aus dem Rumänischen, von wo der Vater der Redakteurin stammt.

Kontakt