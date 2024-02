Erika Bader

Erika Bader (Jahrgang 1988) ist seit 2013 Cross-Media Volontärin bei der Schwäbischen Zeitung. Sie hat im Rahmen ihres Volontariats bereits die Lokalredaktionen Spaichingen und Pfullendorf durchlaufen und war bei Radio 7 in Tuttlingen und RegioTV in Stuttgart. Erika Bader hat vor ihrem Volontariat Literatur- Kunst- und Medienwissenschaften an der Universität Konstanz studiert.

