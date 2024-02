Emanuel Hege

Emanuel Hege ist seit 2021 Regional-Reporter für den Landkreis Ravensburg. Zuvor hat er in seinem Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung in unterschiedlichen Redaktionen im Verbreitungsgebiet gelernt. Vor dem Volontariat hat Emanuel Hege Sportpublizistik an der Universität Tübingen studiert. Praktische Erfahrungen sammelte er bei der Stuttgarter Zeitung, dem 1. FC Nürnberg, bei Sky Deutschland und der deutschsprachigen Zeitung in Namibia, der Allgemeinen Zeitung.

