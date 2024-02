Fasnachtsunterstützer-Kampagne: Aus Solidarität zur Guggenmusik

Elena Kretschmer

Elena Kretschmer (Jahrgang 1987) verstärkt die Aalener Nachrichten seit April 2020 als Redakteurin. Zuvor war sie fast fünf Jahre für die Heidenheimer Zeitung tätig. Während ihres Volontariats hospitierte sie einen Monat lang bei einem großen Stuttgarter Radiosender. Studiert hat die geborene Günzburgerin Kultur- und Sprachwissenschaften an der Universität Augsburg. Besonders geprägt haben die Weltenbummlerin ihr Auslandsjahr auf einer kanadischen High School, ein halbes Jahr Studium in Spanien und drei Monate bei einer Tageszeitung in den USA. Dem Lokaljournalismus hat sie sich verschrieben, weil sie es liebt, Geschichten über Menschen zu schreiben.

Kontakt