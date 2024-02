Eileen Kircheis

Eileen Kircheis (Jahrgang 1983) ist seit 2013 Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung. Nach sechs Jahren am lokalen Newsdesk und als stellvertretende Redaktionsleiterin in Ehingen ist die gebürtige Brandenburgerin nun als Regio-Reporterin zuständig für die Themen im Landkreis Ravensburg. Eileen Kircheis hat an der Universität in Konstanz Geschichte und Deutsche Literatur studiert und anschließend von 2010 bis 2013 ein crossmediales Volontariat bei Schwäbisch.Media absolviert.

Kontakt