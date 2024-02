Kommentar

„Ohne Religionsunterricht ginge etwas Wichtiges verloren“

q Wangen

Krisen, Kriege und sichtbarer Antisemitismus: Religionsunterricht an Schulen vermittelt in dieser Lage Hoffnung, meint Schwäbische.de-Autor Edgar Rohmert. Aber es fehlt an Lehrern.