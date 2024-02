Dorothea Halbig

Dorothea Halbig ist seit Oktober 2019 Volontärin bei Schwäbisch Media. Zum Journalismus kam sie über ihr Fotografie-Studium in Berlin. Sie bringt viel Begeisterung für Menschen mit spannenden Geschichten und die Gesellschaft in der wir leben mit. Von Oktober 2018 bis Ende September 2019 unterstützte Sie die Schwäbische Zeitung bereits als freie Mitarbeiterin in den Lokalredaktionen der Ipf- und Jagst-Zeitung und der Aalener Nachrichten.

