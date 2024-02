Dominik Prandl

Dominik Prandl (Jahrgang 1987) ist seit 2014 für die „Schwäbische Zeitung“ tätig. Er ist Redakteur in Ehingen und auch für Allmendingen zuständig. Während seiner dreijährigen crossmedialen Ausbildung durchlief er die Stationen Print, Online, Hörfunk und Regionalfernsehen. Geboren in Filderstadt, hat er in Würzburg Philosophie, deutsche Literaturgeschichte und Sonderpädagogik studiert.

