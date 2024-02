Diese Menschen teilen ein „Schicksal“ mit Lena Gercke und Benedikt Höwedes

Dirk Thannheimer

Dirk Thannheimer (Jahrgang 1971) leitet seit März 2012 die Lokalredaktion Bad Saulgau/Pfullendorf. Thannheimer hat das journalistische Handwerk von Pike auf bei der Schwäbischen Zeitung gelernt. Nach dem Ende seines Volontariats 2006 war er Redaktionsleiter in Ehingen, bevor der gebürtige Pfullendorfer zurück in seine Heimat zog. Nach einer Zwischenstation in Sigmaringen übernahm er die Redaktionsleitung in Bad Saulgau/Pfullendorf. Dirk Thannheimer hat Germanistik in Duisburg studiert und will die Leserinnen und Leser der Schwäbischen Zeitung so oft wie möglich mit interessanten und aktuellen Artikeln informieren, unterhalten und überraschen.

