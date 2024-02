Bauernhofeffekt: Wie Kühe Kinder vor Asthma schützen

Dirk Grupe

Dirk Grupe (Jahrgang 1964) ist seit Herbst 2014 Redakteur für die Seite 3 der „Schwäbischen Zeitung“. In dieser Funktion plant er Themen, redigiert Texte und tritt selber als Autor auf. Zuvor war er Redakteur in den Lokalredaktionen Bad Waldsee/Aulendorf und Ravensburg/Weingarten. Anfang 2013 wechselte er in die Mantelredaktion der „Schwäbischen Zeitung“, zunächst in das Ressort Journal. Der Borussia-Mönchengladbach-Fan ist gebürtiger Hamburger, er studierte in Köln zum Diplomvolkswirt und volontierte anschließend bei der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. In Oberschwaben schlägt sein Herz für den TSV Berg.

Kontakt