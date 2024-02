Klimaaktivisten bekommen Recht – jetzt wird wieder geklettert

Dennis Bacher

Dennis Bacher (Jahrgang 1993) gehört seit Anfang 2023 zum Reporterbüro der Schwäbischen Zeitung in Ulm und berichtet hier über relevante Themen aus der Münsterstadt und drum herum. Sein Volontariat führte den gebürtigen Aalener nach Mecklenburg-Vorpommern – wo er für den Nordkurier vornehmlich aus dem Lokalsport berichtete. Zuvor studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Konstanz und absolvierte diverse Praktika bei Magazinen in Aalen und Berlin. Seine Freizeit verbringt Dennis Bacher am liebsten auf dem Fußballplatz, im Kinosessel und an der Seite seiner zwei Katzen. Lieblingsverein: FC Bayern. Lieblingsfilm: La La Land. Lieblingskatzen: Murmel und Rudi.

