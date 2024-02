Biberacher Kreisimpfzentrum startet Warteliste für Astrazeneca – mit diesen Regeln

Daniel Häfele

Daniel Häfele (häf, Jahrgang 1990) ist seit 2013 bei der Schwäbischen Zeitung und derzeit Digitalredakteur für den Landkreis Biberach. Zwischen Herbst 2016 und Früjahr 2019 war er Redakteur in der Lokalredaktion Biberach und kümmerte sich dort um das Geschehen in der Stadt sowie in der Region Rottum/Iller. Er absolvierte ein dreijähriges crossmediales Volontariat, machte dabei Station in den Redaktionen der Schwäbischen Zeitung, bei RegioTV und bei Radio7 in Ulm. Der gebürtige Neu-Ulmer studierte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg Medien- und Kommunikationswirtschaft mit der Vertiefung Journalismus-PR.

