Land erlaubt wieder Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Daniel Hadrys

1986 hat Daniel Hadrys im Rheinland das Licht der Welt erblickt – in Düsseldorf, um genau zu sein. Nach Stationen bei der Rheinischen Post, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und der taz ist er im Oktober 2013 als Crossmedia-Volontär im Ländle gelandet. Hier lernt er, wie er regionale Themen für verschiedene Kanäle aufarbeitet: Zeitung und Internet, Radio und Fernsehen. Studiert hat der Hobby-Musiker Germanistik, Musikwissenschaft, Sprache und Kultur sowie Literatur und Medienpraxis in Düsseldorf und in Essen.

