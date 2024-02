So viel Platz nehmen Straßen, Häuser und Windräder in Anspruch

Cornelia Meyer

Cornelia Meyer ist seit August 2021 Online-Redakteurin bei Schwäbische.de. Aufgewachsen in Oberbayern, studierte sie in München Ethnologie und Sprachwissenschaften und arbeitete unter anderem als freie Journalistin für eine Lokalredaktion der Süddeutschen Zeitung und als Werkstudentin für die Newsportale von GMX und Web.de. Danach überschritt sie mehrmals den Weißwurstäquator: Zunächst ging es für das Volontariat bei einer TV-Produktionsfirma nach Shanghai, bevor sie Online-Redakteurin bei Business Insider in Berlin wurde. Als die Sehnsucht nach Bergen und guten Brezeln schließlich zu groß wurde, kehrte sie in den Süden zurück.

