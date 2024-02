Musikverein will neue Uniformen anschaffen

Corinna Krüger

Corinna Krüger (Jahrgang 1987) ist Mediengestalter Bild und Ton bei Regio TV, Niederlassung Tuttlingen. In dieser Funktion ist sie in erster Linie für den Dreh und Schnitt von Nachrichten zuständig, unterstützt ihre Kollegen aber oft auch in technischen Fragen oder im Magazinbereich, baut Grafiken & Animationen und ist hin und wieder als Fotograf für Lokalredakteure unterwegs. Ihre Ausbildung hat sie bei der Pforzheimer Zeitung absolviert und war im Anschluss in Hessen, bevor es sie wieder ins Schwäbische verschlagen hat.

